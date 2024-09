Polizei Düsseldorf

POL-D: Wuppertal-Elberfeld - Alleinunfall auf regennasser Fahrbahn - zwei verletzte Fahrzeuginsassen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 26. September 2024, 21:58 Uhr

Ein schwer verletzter Fahrer und eine leicht verletzte Beifahrerin sowie ein stark beschädigter Mercedes Vito sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Donnerstagabend auf der A46 zwischen Wuppertal-Varresbeck und Wuppertal-Katernberg.

Den ersten Informationen zufolge verlor der Fahrer des Vito, ein 29-Jähriger aus Erkrath, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Vito und schleuderte nach links gegen die Schutzplanken. Von dort schleuderte das Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls nach rechts und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der 29-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine 19-jährige Beifahrerin kam ebenfalls mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell