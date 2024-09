Polizei Düsseldorf

POL-D: Reisholz - Walzwerkstraße - Eigentümer ortet gestohlene Pedelecs per App - Polizei findet offenkundiges Hehlerlager - Tatverdächtiger ermittelt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 26. September 2024, 19:15 Uhr

Mit Schrecken musste am Donnerstagmorgen ein 43-jähriger Düsseldorfer feststellen, dass ihm seine beiden Pedelecs aus einer Tiefgarage in Itter entwendet worden waren. Da die beiden hochwertigen Fahrräder mit Ortungstechnik ausgerüstet sind, konnte der Düsseldorfer seine gestohlenen Fahrräder am frühen Donnerstagabend in Reisholz orten.

Kurzerhand informierte der Bestohlene die Polizei Düsseldorf. Gemeinsam mit einem Einsatzteam der Polizeiwache Wersten suchte der 43-Jährige das Gebäude in Reisholz an der Walzwerkstraße auf, in dem sich unter anderem gewerblich vermietete Lagerräume befinden. Mittels Durchsuchungsbeschluss konnte in dem Gebäude ein Lagerraum geöffnet werden, indem sich unter anderem die entwendeten und georteten Fahrräder des Düsseldorfers befanden. Daneben konnten neun weitere hochwertige Fahrräder aufgefunden werden, die zum Teil als entwendet in der polizeilichen Fahndung einlagen und bereits versandfertig verpackt worden waren. Das mutmaßliche Diebesgut wurde umgehend sichergestellt und in dem Lagerraum eine Spurensicherung durchgeführt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 54-jährige Mieter des Lagerraumes identifiziert werden und für seine Wohnanschrift ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Der deutsch-polnische Tatverdächtige hat bereits einschlägige polizeiliche Vorerkenntnisse. Auch in dessen Wohnung wurden entsprechende Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

