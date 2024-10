Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: 37-Jähriger Autofahrer verursacht mutmaßlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT Titisee;]

Am 27.10.2024, gegen 20:20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die Neustädter Straße in Richtung Titisee. Auf Höhe des Großraumparkplatzes überfuhr er offensichtlich ungebremst und mit überhöhter Geschwindigkeit die mittig des Kreisverkehrs befindliche Grünanlage, so dass er den Kontakt zum Boden verlor und sich mit seinem Pkw im Anschluss überschlug. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeuglenker schwer verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme verdichteten sich die Erkenntnisse, dass der Fahrer wohl zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss fuhr. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von 1,08 Promille an. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro.

Die Polizei wird gegen den Autofahrer nun ein Strafverfahren u. a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren unter Alkoholeinfluss einleiten. Der Führerschein des verletzten Fahrzeuglenkers wurde noch an Ort und Stelle von den Polizeibeamten einbehalten. Sollte der Fahrzeuglenker jemandem im Vorfeld durch seine Fahrweise aufgefallen sein, bittet das Polizeirevier Titisee-Neustadt darum, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell