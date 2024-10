Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall in Rimsingen/B31: 70-jährige Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Rimsingen; Am Sonntag, 27.10.2024, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich auf der B31, am Rimsinger Ei, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 70-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw an einer Stoppstelle die vorfahrtsberechtigte Straße, in Richtung Oberrimsingen, überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen aus Richtung Hausen herannahenden Motorradfahrer, wodurch es zur Kollision kam.

Der Motorradfahrer prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schnellstmöglich in eine umliegende Klinik.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 14.000 EUR.

PPFR, FLZ/TB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell