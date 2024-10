Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aufsprengung eines Zigarettenautomaten - Hoher Sachschaden - keine verletzten Personen - Zwei Täter fliehen mit unbekannter Beute - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen

Am 27.10.2024 gegen 02:10 Uhr (MEZ) meldete ein Passant über Notruf, dass in der Straße Am Elzdamm in Emmendingen ein Zigarettenautomat erheblich beschädigt worden sei. Er sei vermutlich aufgesprengt worden.

Vor Ort wurde festgestellt, dass durch die Wucht der Explosion der Automat komplett zerstört wurde. Es entstand hoher Sachschaden. Zwei Personen wurden gesehen, wie sie kurz nach der Explosion wegrannten. Wieviel und welches Tatgut sie erbeuteten kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Da zunehmend bargeldlose Zahlung auch an Zigarettenautomaten betrieben wird dürfte die Beute in keinem sinnvollen Verhältnis zum entstandenen Schaden stehen.

Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft machen können, oder die im näheren Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) zu melden.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell