POL-FR: Landkreis Lörrach -- Zell im Wiesental -- Brand eines Schuppens - Feuerwehr verhinderte Übergreifen des Feuers auf Wohnhaus -- Zeugenaufruf !

Am 25.10.20245, gg. 20.45 Uhr wurde in der Kirchstraße in Zell i.W. ein brennender Schuppen durch Anwohner mitgeteilt.

Nach Räumung des angrenzenden Wohnhauses und Löschmaßnahmen der FFW Zell i.W., konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Durchgangsstraße L 140, war zeitweise voll gesperrt.

Bisher ist die Brandursache unklar - die Polizei schließt aber eine Brandstiftung derzeit nicht aus.

Das Brandobjekt befindet sich an einem frequentierten Durchgang zum "Schwanenweiher", weshalb davon ausgegangen werden kann, dass es weitere Zeugen geben könnte.

Wer an der genannten Örtlichkeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen hat, wird daher gebeten, sich rund um die Uhr bei der Kriminalpolizei in Freiburg unter 0761 882 2880 oder am Montag tagsüber bei der Kriminalpolizei in Lörrach zu melden, Tel. 07621 1760.

