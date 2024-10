Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 294 in Winden im Elztal - Zeugenaufruf

LKR Emmendingen

- Winden im Elztal

Am 25.10.2024, um 20:30 Uhr, kam es auf der B 294 zwischen Bleibach und Niederwinden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der Fahrer eines Mercedes-Benz C 200 trotz unklarer Verkehrslage den vor ihm fahrenden PKW Ford Flex und kollidierte mit diesem während des Überholvorganges. Beide Fahrzeuge kamen dabei von der Fahrbahn ab und blieben neben der Fahrbahn liegen. Insgesamt wurden bei diesem Unfall 3 Personen verletzt und mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 294 war zwischen 20:30 Uhr und 23:00 Uhr gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizerevier Waldkirch, T: 07681-40740, zu melden.

