POL-NOM: Unbekannter Täter beschädigt PKW

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Bismarckstraße- (Wen) Am frühen Morgen des 07.09.2024 gegen 02.50 Uhr kam es in der Bismarckstraße zu einem körperlichen Übergriff auf einen 33-jährigen Bad Gandersheimer. Dieser trat alleine den Heimweg an und wurde von bislang unbekannten Tätern angegriffen, so dass er sich in medizinische Behandlung begeben musste. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, ...

