POL-NOM: Alkoholisiert Unfall verursacht

Northeim (ots) - Northeim, Graf-Otto-Straße, Sonntag, 08.09.2024, 23.40 Uhr NORTHEIM (Wol) - Fahrradakku geriet in Brand. Am Sonntag gegen 23.40 Uhr konnte durch einen 50-jährigen Northeimer ein Wohnungsbrand in der Graf-Otto-Straße verhindert werden. Der 50-Jährige war dabei seinen Fahrradakku zu laden. Während des Ladevorgangs hörte, der Mann Knackgeräusche die er dem Akku zuordnen konnte. Er reagierte schnell ...

