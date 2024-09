Uslar (ots) - USLAR (ke) Wiesenstraße, 07.09.2024, 14:20 Uhr Ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Hamburg fuhr rückwärts aus einer Parklücke eines Lebensmittelmarktes in der Wiesenstraße und touchiert hierbei den PKW eines 27-jährigen PKW-Fahrer aus Uslar der in die gegenüberliegende Parklücke einparken wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.700 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

