POL-FR: Breisach: Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag 25.10.2024 kam es gegen 13:05 Uhr auf der L 104 zwischen Breisach und Vogtsburg-Burkheim zu einem Auffahrunfall. Eine Pkw-Fahrerin wollte nach links zu einem Obsthof abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf das Heck des stehenden Fahrzeuges auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den Autos entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ca. zehntausend Euro. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

