POL-FR: Lörrach: Einbruch in Handwerksbetrieb - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.10.2024, gegen 01:25 Uhr, hat die Polizei in Hauingen, Bereich Entenbad, nach einem mutmaßlichen Einbruch einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 45jährige Tatverdächtige soll eine Scheibe eines Handwerkbetriebes eingeschlagen haben, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Das Scheibenklirren habe ein Zeuge wahrgenommen und die Polizei informiert. Die Polizei konnte den Tatverdächtigten schlafend in der Nähe feststellen und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

