Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Einbruch in Vereinsheim - Bitte um Zeugenhinweise

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwochmittag auf Donnerstagmittag, 23./24.10.2024, ist im Schwaderlocher Weg in Albbruck, in ein Vereinsheim eingebrochen worden. Die Unbekannten gelangten über eine Leiter und Einschlagen des gläsernen Oberlichtes in das Vereinsgebäude. Im Inneren wurde mutmaßlich nach Wertsachen gesucht. Aus dem Gebäude werden zwei Feuerlöscher mitgenommen, welche im Verlauf des Tages im Bereich des dortigen Rheinkraftwerks im Wasser aufgefunden wurden. Ebenso wurde die besagte Leiter dort aufgefunden. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316-0) bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Möglicherweise kann jemand Angaben zu Personen machen, die am Rheinufer/Werkkanal in Albbruck mit Feuerlöschern und einer Leiter beobachtet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell