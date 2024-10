Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Polizei und Feuerwehr rücken an

Freiburg (ots)

Zu einer starken Rauchentwicklung kam es am Donnerstag, 24.10.2024 gegen 01.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Waldeckstraße. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort wurde festgestellt, dass vermutlich vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses der Brand in einem Kunststoffbehälter mit brennbarer Flüssigkeit absichtlich gelegt wurde. Durch den Brand wurde die Hauseingangstüre beschädigt, ohne selbst in Brand zu geraten. Der Flur des Hauses war stark verraucht. An der Eingangstüre dürfte ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Rheinfelden (07621/97970) übernommen.

