POL-FR: Rheinfelden: Radfahrerin leicht verletzt

Ihren Ford parkte am Donnerstag, 24.10.2024 gegen 13.50 Uhr eine 56 Jahre alte Frau in der Nollinger Straße am Straßenrand. Als sie aussteigen wollte und die Türe ihres Autos aufmachte, übersah sie eine von hinten kommende Radfahrerin, welche an dem Fahrzeug vorbeifahren wollte. Die 59-jährige Radfahrerin prallte gegen die Fahrertür und stürzte. Dabei verletze sie sich leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

