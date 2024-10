Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241021.2 Brokstedt: Waffenfunde bei Kontrolle auf Oldtimer-Teilemarkt

Bild-Infos

Download

Brokstedt (ots)

Am Sonntag hat die Itzehoer Kriminalpolizei Itzehoe gemeinsam mit der Waffenbehörde des Kreises Steinburg eine Kontrolle auf dem Teilemarkt in Brokstedt durchgeführt und dabei einige waffenrechtliche Verstöße aufgedeckt.

Die Polizei und die Waffenbehörde suchten gemeinsam die regelmäßig stattfindende Veranstaltung in der Dorfstraße auf. Hierbei stellten sie an mehreren Ständen waffenrechtliche Verstöße fest, erteilten den Betreibern mündliche Verwarnungen und klärten sie über die geltende Rechtslage auf. In vier Fällen waren die Verstöße strafrechtlich relevant, so dass die Beamten entsprechende Verfahren gegen die Standbetreibenden einleiteten. Die Beschuldigten waren im Alter zwischen 43 und 72 Jahren, unter ihnen befand sich eine Frau.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das ungenehmigte Führen und Verkaufen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen verboten ist. Dieses Verbot gilt auch für Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 Zentimetern. Wer sich im Umgang mit waffenrechtlich relevanten Gegenständen unsicher ist, sollte sich bei der Waffenbehörde des Kreises Steinburg unter der Telefonnummer 04821 / 690 beraten lassen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell