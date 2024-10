Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeug vermutlich von Radfahrer beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Seinen Renault stellte am Donnerstag, 24.10.2024 gegen 09.00 Uhr ein 39 Jahre alter Mann am Straßenrand in der Kaminfegerstraße (auf Höhe der Wöhlerstraße, in Fahrtrichtung Müßmattstraße) ab. Als er gegen 15.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses am Heck beschädigt. Es konnten Kratzspuren und Gummiabrieb festgestellt werden, welche vermutlich von einem Fahrrad stammen dürften. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet um sachdienliche Hinweise.

md/ts

