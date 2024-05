Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tür eines Theatervereins beschädigt - Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 23.05.2024, gegen 10:55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Tür eines Theatervereins in der Straße im Nonnenbusch in Bobenheim Roxheim. Die Schadenshöhe ist bislang unklar.

Haben Sie die Tat im Bereich des Eingangs des Theaters beobachtet oder können Sie Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell