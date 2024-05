Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in einem Geschäft in der Fußgängerzone von Speyer ein durch zwei Täter verübter Ladendiebstahl. Diese verstauten Lebensmittel und Bekleidungsgegenstände in mitgeführten Rucksäcken, anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft. Die flüchtenden Täter wurden von verständigten Polizeikräften festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Es handelte sich um einen 21-Jährigen und einen 32-Jährigen, beide Männer wohnen in Speyer. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Täter ein Taschenmesser mit sich führte. Da gegen ihn aktuell mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl geführt werden wurde er festgenommen.

