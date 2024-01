POL-MG: Betrügerinnen entwenden vierstelligen Geldbetrag aus Seniorenwohnung

Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Abend, 24. Januar, haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Friseursalon in der Rheydter Innenstadt verschafft und einen Laptop aus den Räumlichkeiten entwendet. Beamte der Kriminalpolizei begaben sich gegen 22.30 Uhr zu einem Friseursalon in der Rheydter Innenstadt. Dort hatte der Inhaber (63) einen Einbruch in sein Geschäft gemeldet, nachdem ein Alarm auf seinem Handy aufgelaufen war. Am Tatort stellten die Ermittler fest, ...

