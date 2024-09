POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 37. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am Dienstag, 2. September, zwischen 0 Uhr und 8:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter die Terrassentür der Brasserie ZUR SIM in der Simeonstraße ein. Die Täter entwendeten Alkohol in niedrigem dreistelligen Wert und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen ...

