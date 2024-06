Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stöckse - Straftat nach dem Tierschutzgesetz

(Thi) Am Dienstagnachmittag (4.6.) meldete ein Mann der Polizei, das seit mehreren Tagen eine Kuh an einer Siloplatte am Hanslohweg in Stöckse lag ohne dass sich jemand darum kümmert.

Den Polizeibeamten vor Ort bestätigte sich das Bild. Die Kuh war stark abgemagert.

Das Tier musste von einem hinzugezogenen Tierarzt erlöst werden.

Das Veterinäramt wurde verständigt und gegen den 50-jährigen Halter wurde ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

