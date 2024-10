Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, zwischen 12.30 Uhr und 12.35 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, in der Heckerstraße in Freiburg, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Parkvorgang einen schwarzen Audi touchiert, diesen hierbei beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten St. Georgen (Tel.: 0761-12017140) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Vorfall beobachte haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

jv

