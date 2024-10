Dinslaken (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstag, gegen 02:55 Uhr, an der Straße Baßfeldshof in Dinslaken zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Dinslaken zügig gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht ...

