Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Zwei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet beschäftigen Berufs- und Freiwillige Feuerwehr

Iserlohn (ots)

Am heutigen Freitag Nachmittag kam es zu mehreren Einsätzen. Gegen 17 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn, höhe Zentrum in Fahrtrichtung Hagen. Dort hatte der Fahrer eines PKW aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und verunfallte mit seinem SUV. Durch die Besatzung des HLF und des TLF wurde die Einsatzstelle abgesichert. Der Fahrer wurde von den Kollegen untersucht, konnte aber an der Einsatzstelle verblieben. Auslaufende Betriebsstoffe sind aufgefangen und die Fahrbahn von Überresten des Unfallfahrzeugs gereinigt worden. Nach knapp 60 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Während der Einsatz auf der Autobahn noch lief wurde eine Ölspur im Bereich "Schlesische Straße" gemeldet zu der die Löschgruppe Stadtmitte ausrückte.

Um 17:50 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall am "Konrad-Adenauer-Ring". Es sollte ein Fahrzeug verunfallt sein. Weiteres war zu diesem Zeitpunkt unklar. Zum ZOB alarmiert wurden der Einsatzleitwagen, der Rüstwagen und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr sowie die, in der Zwischenzeit wieder frei gewordene, Löschgruppe Stadtmitte.

Vorort war ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache, über die Straßenmittelbebauung geraten, hat dabei auf einer Höhe von circa 2-3m zwei Bäume getroffen und kam nach ungefähr weiteren 30 Metern auf der Straße zum stehen.

Der Fahrer wurde durch die Rettungsdienstbesatzung untersucht, verbliebt allerdings auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle. Durch die Feuerwehr wurden die abgetrennten Baumkronen Mittels Motorkettensäge zerlegt und von der Straße entfernt. Da die Straße durch ausgelaufenen Betriebsmittel stark verunreinigt war, musste diese durch ein Fachunternehmen gereinigt werden.

Der "Konrad-Adenauer-Ring war im betroffenen Beriech für knapp 3 Stunden komplett gesperrt.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 13 Kräfte der Feuerwehr Iserlohn.

Am Morgen gegen 10 Uhr wurde bereits eine Rauchentwicklung aus einem Keller an der "Reinickendorfer Straße" in Letmathe gemeldet. Dort konnte schnell Entwarnung gegeben werden da es sich nur um leicht brennendes Laub in einem Lüftungsschacht außerhalb des Gebäudes handeltet.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn