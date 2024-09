Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Feuerwehrfest Freiwillige Feuerwehr Kesbern am 21 + 22.09.2024

Iserlohn (ots)

Dass die stillgelegte Löschgruppe Kesbern nach nur drei Jahren wieder reaktiviert wird, damit hatte im Jahr 2021 niemand gerechnet. Nachdem sich im September 2022 viele neue freiwillige Feuerwehranwärterinnen und - anwärter sowie drei Rückkehrer zur Fortführung der Arbeit der Löschgruppe bereit erklärt hatten, wurde viel Fleiß in die Ausbildung der Löschgruppe gesteckt. So wurde den Kameradinnen und Kameraden, Ausbildern, Unterstützern und Familien viel abverlangt, um das Ziel "Einsatzbereit am Gerätehaus" schnell zu erreichen. Seit Jahresbeginn hat die Löschgruppe dieses Ziel erreicht und ist seit dem 01.02.2024 wieder für die Sicherheit der Iserlohner Bürgerinnen und Bürger tätig. Dies möchte die Löschgruppe Kesbern zusammen mit Ihnen feiern. Löschgruppenführer Felix Heuson wünscht sich eine rege Beteiligung und natürlich auch viele neugierige junge Menschen, die Interesse an der ehrenamtlichen Feuerwehr haben. Auch nach einer solchen Reaktivierung ist die Nachwuchsarbeit sehr wichtig, denn die Auswirkungen, die eine einzige personelle Veränderung in einer so kleinen Gemeinde mit sich bringt, sind sehr groß. Denn jede Kameradin und jeder Kamerad zählt! Der Veranstalter ist der Förderverein Löschgruppe Kesbern Programmablauf am Samstag, den 21.09.2024:

- Ab 15 Uhr Beginn des Feuerwehrfestes mit Showübung, Kinderprogramm und Fahrzeugvorstellung

- Ab 19 Uhr beginnt in der festlich dekorierten Fahrzeughalle die Party mit Musik und Tanz

Programmablauf am Sonntag, den 22.09.2024:

- Ab 10 Uhr Beginn des Frühschoppens am Gerätehaus

Für Speis und Trank ist natürlich bestens gesorgt.

Text: Löschgruppe Kesbern

