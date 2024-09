Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Bagger brannte in voller Ausdehnung

Iserlohn (ots)

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr Iserlohn gegen 15:14 Uhr zu einer Baustelle in die Iserlohner Heide gerufen. In der Friederich-Kirchhoff-Straße war ein Raupenbagger in Brand geraten, eine starke Rauchentwicklung war bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte erkennbar. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr, die mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug ausgerückt war, brannte die Baumaschine in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde zudem ein Schaumrohr vorgenommen und letzte Brandnester mit Löschschaum abgelöscht.

Der Bagger wurde durch den Brand komplett zerstört, Personen kamen nicht zu Schaden. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell