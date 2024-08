Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Rauchentwicklung aus Keller

Iserlohn (ots)

Am späten Abend um 23:25 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn in die Lägerbachstraße gerufen. Gemeldet war dort eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem Gebäude, ein Trupp ging unter Atemschutz in den Keller vor. Als Ursache konnte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage ausfindig gemacht werden. Ein weiterer Trupp kontrollierte die Wohnungen auf Verrauchungen und das Gebäude wurde mittels Überducklüfter vom Rauch befreit. Ein Bewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Nach etwa 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppe Stadtmitte die Einsatzstelle verlassen.

