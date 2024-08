Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Rettung unter erschwerten Bedingungen

Iserlohn (ots)

Am heutigen Sonntagmittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 12:42 Uhr zur Lösseler Straße gerufen. In einem sehr steilen Waldstück oberhalb der Straße, die die beiden Ortsteile Roden und Lössel verbindet, war eine 52-jährige bei einer Wanderung gestürzt und hatte sich dabei eine Beinfraktur zugezogen. Nach einer ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst wurde die Wanderin von der Feuerwehr mit einer Schleifkorbtrage aus dem Waldstück gerettet. Hierbei wurde auch die Drehleiter eingesetzt. An dem einstündigen Einsatz waren insgesamt 12 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr beteiligt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Lösseler Straße für den Fahrzeugverkehr. Die Patientin wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen ins St. Elisabeth Hospital transportiert.

