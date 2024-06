POL-UL: (UL) Ulm - ERGÄNZUNG TAG - Feuer in Werkstatt Mehrere Arbeiter erlitten am Montag in einer Firma leichte Rauchgasvergiftungen.

Ulm (ots) - Am Dienstag (11.6.) wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Tags zuvor fuhr gegen 16.45 Uhr ein Mann auf seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dort wurde der Senior kurz vor einer Kreuzung von einem unbekannten Auto überholt. Der Pkw bog nach rechts in die Jebenhäuser Straße ab. ...

mehr