POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht mehr fahrtauglich

Zu viel getrunken hatte ein Autofahrer am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor Mitternacht stoppte eine Polizeistreife den Mitsubishi in der Nördlinger Straße. Am Steuer saß ein 38-Jähriger. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch war. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer zu viel getrunken hatte. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

