POL-UL: (GP) Göppingen - Radfahrer verletzt liegen gelassen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, verletzte sich am 10.6. in Göppingen ein Radfahrer.

Am Dienstag (11.6.) wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Tags zuvor fuhr gegen 16.45 Uhr ein Mann auf seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dort wurde der Senior kurz vor einer Kreuzung von einem unbekannten Auto überholt. Der Pkw bog nach rechts in die Jebenhäuser Straße ab. Dabei sei es wohl zu einem Kontakt zwischen dem rechten Fahrzeugheck und dem Vorderrad des Seniors gekommen. In der weiteren Folge stürzte der 88-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Zeuge hatte den Unfall mitbekommen und bei dem Senior Erste Hilfe geleistet. Der Mann brachte den Radler in ein Krankenhaus. Zu einer sofortigen Anzeigeerstattung bei der Polizei kam es nicht. Erst am darauf folgenden Tag hat das Polizeirevier Göppingen die weiteren Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und den Fahrenden des grauen oder schwarzen Pkw. Der habe offenbar nach dem seitlichen Zusammenstoß kurz angehalten, sei aber dann in Richtung Jebenhäuser Brücke weitergefahren. Das Polizeirevier Göppingen nimmt Hinweise unter Tel. 07161/632360 entgegen.

