FW-MK: Brennende Absauganlage sorgt für Feuerwehreinsatz

Iserlohn (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde gegen 5:30 Uhr über den Notruf 112 eine brennende Absauganlage in einer metallverarbeitenden Firma an der Untergrüner Straße gemeldet. Umgehend wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppen Ober- und Untergrüne alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war deutlich eine Rauchentwicklung über dem Firmenkomplex zu sehen. Vor Ort ergab die Erkundung, dass die Produktionshallen stark verraucht waren und es vermutlich im inneren einer Absauganlage brannte. Durch mehrere Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz wurden die Hallentore geöffnet, damit der Rauch abziehen konnte und sich die Sicht im Gebäude verbesserte. Anschließend wurde mittels Wärmebildkamera festgestellt, dass die Temperatur an einer Filterkammer der Absauganlage enorm angestiegen war. Durch den Einsatzleiter wurde beschlossen, die Kassetten aus der Kammer herauszunehmen und nach draußen zu bringen. Dies gestaltete sich aufgrund der hohen Temperaturen und der damit einhergehenden Verformung des Stahlbaus schwierig, weswegen für diese Arbeit nacheinander fünf Trupps unter Atemschutz eingesetzt wurden. Nach circa 2,5 Stunden war die Anlage soweit ausgeräumt und abgekühlt, dass eine weitere Gefahr ausgeschlossen werden konnte. Insgesamt befanden sich 27 Kräfte bis circa 8:30 Uhr im Einsatz. Auf der Untergrüner Straße kam es während des Einsatzes zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwache wurde für die Dauer des Einsatzes durch die Löschgruppen Stadtmitte, Bremke und Letmathe sowie die Sondereinheit Funk besetzt.

