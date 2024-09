Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Iserlohn (ots)

Am Mittwoch des 04.09.2024, um 20:23Uhr, ereignete sich auf der Alte Poststraße ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug welches aus Iserlohn kommend in Richtung Schwerte unterwegs war, ist in Höhe "Schäfer am Ufer" von der Fahrbahn geraten und kollidierte mit einem Baum. Der mit einer Person besetzte PKW, kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt war. Eine schonende Rettung wurde mittels technischen Gerätes vorgenommen. Um weitere beteiligte Personen auszuschließen, wurden mehrere Wärmebildkameras vorgenommen. Fußläufig als auch aus der Luft sind die Bereiche um die Unfallstelle herum kontrolliert worden. Im gesamten Nordkreis kam es am Abend zu einem Engpass von Rettungsmitteln, so dass ein Rettungswagen und Notarzt aus Hagen aushelfen mussten. Der Patient wurde in einer Klinik nach Dortmund transportiert. Die Alte Poststraße war für ca. 3 Stunden war der Straßenabschnitt voll gesperrt. Für ca. 100 Minuten waren 25 Einsatzkräfte im Einsatz. Während des Einsatzes wurde die Feuerwache durch die Löschgruppen Bremke, Stadtmitte und Letmathe besetzt.

Berufsfeuerwehr Iserlohn

Pressestelle Frank Brenscheidt Bilder: Brenscheidt

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell