Dinslaken (ots) - Am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, kam es an der Kleingartenanlage hinter dem Dinamare (Am Stadtbad, Dinslaken-Bruch) zu einem Raubdelikt. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dinslaken befuhr nach Schulschluss mit seinem E-Scooter einen kleinen Stichweg hinter dem Parkplatz des Dinamare. An dem dortigen Feld sprangen zwei maskierte Personen hinter einem Baum hervor. Einer davon hielt ein Messer in der Hand. ...

