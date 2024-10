Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfallflucht - Traktor gerät von Fahrbahn und durchbricht Lärmschutzwand fast bis zum Gleisbereich - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Efringen-Kirchen

Am 26.10.2024, gegen 21:45 Uhr meldete ein Anrufer dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg über Notruf, dass ein Traktor am Ortsrand von der Fahrbahn abgekommen sei und mit der ausgefahrenen Ladegabel eine Lärmschutzwand der Bahnstrecke zum Teil eingerissen habe. Er drohe nun ins Gleisbett zu stürzen und rage offenbar zum Teil schon in das Lichtraumprofil der Bahnstrecke.

Da die Rheintalbahn in diesem Bereich zu den am meisten befahrenen Bahnstrecken Europas gehört, wurde eine sofortige Sperrung der Bahnstrecke veranlasst um mögliche Folgeunfälle zu verhindern. Es kam zu Zugverspätungen.

Wie sich vor Ort herausstellte bestand glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt akute Gefahr für den Bahnverkehr. An dem Traktor entstand leichter Sachschaden. Nach Endstand des Fahrzeuges und Beschreibung von Zeugen dürften sich der oder die Fahrer allerhöchstens leicht verletzt haben. Sie hatten sich vor Eintreffen der ersten Streife zu Fuß vom Unfallort entfernt.

Die Lärmschutzwand erlitt einen größeren Sachschaden, welcher vermutlich im 5-stelligen Bereich liegen wird.

Der Traktor konnte zunächst von der Örtlichen Feuerwehr begutachtet werden. Es wurde festgestellt, dass glücklicherweise ein weiteres Abrutschen in den Gleisbereich nicht mit aufwändigen technischen Mitteln verhindert werden musste. Letztendlich konnte das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen nach längerer Planung geborgen werden.

Die Ermittlungen zu den möglichen Fahrern des Traktors (es wurden mehrere Personen beschrieben) hat das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 9797-0) übernommen und bittet um Hinweise.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell