Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einhandmesser sichergestellt

Achern (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger wurde von Beamten der Bundespolizei am Mittwoch (18.9.) am Bahnhof Achern einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. Bei der Nachfrage, ob dieser gefährliche Gegenstände mit sich führe, zeigte er ein Einhandmesser vor, welches sich in seiner Bauchtasche befand. Da er kein berechtigtes Interesse zum Führen des Messers vorlegte, wurde das Einhandmesser einbehalten. Den 26-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

