Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen in Kehl

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern am Grenzübergang Kehl Europabrücke zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Gegen einen 56-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der Mann wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Abend wurde weiterhin ein 23-jähriger französischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 831 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell