BPOLI-OG: Zurückweisung nach Urkundenfälschung

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Abend einen zweifach gesuchten Straftäter in Kehl festgenommen. Gegen einen 46-jährigen türkischen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle wegen Trunkenheit im Verkehr und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann konnte die fälligen Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1705 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr