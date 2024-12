Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, K6172, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6172 zwischen Allensbach und Dettingen - betrunkener Autofahrer baut Unfall (07.12.2024)

Allensbach, K6172 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Kreisstraße 6172 zwischen Allensbach und Dettingen einen Unfall gebaut. Gegen 23.30 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Mercedes CLS auf der Allensbacher Straße in Richtung Dettingen. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte in der Folge einen Leitpfosten und die Leitplanke und landete schließlich neben der Straße im Grünen. Mit der Unterstützung anderer Verkehrsteilnehmer befreite sich der 44-Jährige selbstständig aus dem demolierten Auto. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich anschließend um ihn. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, woraufhin er eine Blutprobe abgeben musste. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell