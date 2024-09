Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Kosmetiksalon - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem in der Nacht zu Donnerstag (25.09., 19.30 Uhr -26.09., 09.45 Uhr) in einen Kosmetiksalon an der Weseler Straße gegenüber der Bismarckallee eingebrochen wurde, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zu Folge hebelte/n der oder die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangte so ins Objekt. Im Verkaufsraum durchsuchte der Unbekannte den Kassenbereich und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell