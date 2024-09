Polizei Münster

POL-MS: Zeugen und Paketzusteller verhindern Betrug - Polizei nimmt 38-Jährigen vorläufig fest

Münster (ots)

Nach einem Betrugsdelikt hat die Polizei am Mittwoch (25.09.) um 17.10 Uhr einen 38-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Gegen 16.45 Uhr riefen Zeugen Einsatzkräfte der Polizei in die Kinderhauser Straße, weil sie bemerkten, dass jemand ein fremdes Namensschild an ihrem Briefkasten und Klingel befestigt hatte.

Nach ersten Ermittlungen hatte der 38-Jährige so versucht, ein Paket in Empfang zu nehmen. Von den Zeugen gewarnt händigte der Paketzusteller dem Tatverdächtigen das Paket nicht aus. Daraufhin verließ der Täter noch vor Eintreffen der Beamten die Kinderhauser Straße in Richtung Innenstadt.

Durch eine gute Personenbeschreibung trafen die Polizisten den Mann kurze Zeit später an der Grevener Straße an. Zunächst ergriff der 38-Jährige die Flucht in Richtung Germania Campus. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Mann mit nigrischer Staatsbürgerschaft stellen. Da er den Aufforderungen der Beamten keine Folge leistete und auf diese zustürmte stoppten die Einsatzkräfte den Täter mittels des Distanz-Elektro-Impulsgerätes. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell