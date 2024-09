POL-MS: Nach Drogenverkäufen im Bereich der Engelenschanze - 17-Jähriger in Haft

Münster (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (26.09.) die Brunnenskulptur an der Promenade beschmiert. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge schmierten Unbekannte mit Farbe unter anderem das Wort "Gaza" auf die Figuren, die in Höhe der Kreuzschanze stehen. Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

