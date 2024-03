Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Geparktes Auto gestreift/Durch Bedienen der Fahrzeugtechnik abgelenkt

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem VW Golf die Lorcher Straße. Durch das Umstellen der Lüftungsanlage war sie kurz abgelenkt, und kam deshalb mit ihrem Golf von der Fahrbahn ab. Die 21-Jährige fuhr gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Verletzt wurde zum Glück niemand. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 12 500 Euro.

