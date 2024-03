Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Eggingen - Vandalen wüten

Nichts Rechtes im Sinn hatte eine fünfköpfige Personengruppe am Freitagabend in Eggingen

Ulm (ots)

Die Fünf zerstörten zunächst die Seitenverglasung eines Haltestellenhäuschens am Bushalt "Ringinger Straße". Anschließend stieg ein Teil der Personengruppe in die Linie 11 in Fahrtrichtung ZOB ein. Auch im Linienbus verhielten sich die Vandalen völlig daneben und versprühten Pfefferspray. Ein 17jähriger Fahrgast erlitt dabei leichte Verletzungen. Nachdem der Fahrer die Polizei rief, flüchtete die Personengruppe an der Haltestelle in Einsingen aus dem Bus. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei mehrere Personen kontrollieren. Ob es sich dabei um die Täter handelt, muss noch ermittelt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0467665)

