POL-UL: (BC) Biberach- Nach Verkehrskontrolle aus Fehler nicht gelernt und wieder angetrunken mit dem Pkw losgefahren.

Aus Fehlern nicht gelernt hat ein 77jähriger Volvo-Fahrer am Freitag, gegen 14:35 Uhr, in Biberach in der Arthur-Handtmann-Straße. Der Fahrer des Volvos wurde gegen 13:44 Uhr einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Biberach Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Der Fahrer hatte über ein halbes Promille. Gegen den 77jähren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 14:35 Uhr, setzte sich der uneinsichtige Volvo-Fahrer wieder in sein Fahrzeug und fuhr los. Die Polizeistreife entdeckte dies sofort und konnte die Fahrt nach wenigen Metern stoppen. Auch zu diesem Zeitpunkt lag der Alkoholwert bei dem Fahrer immer noch über dem erlaubten Wert. Der 77jährige Volvo-Fahrer muss sich nun in einem zweiten Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

