Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall an größerer Kreuzung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am 07.06.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Wilhelm-Varnholt-Alle / Schubertstraße. Um 14:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Hyundai-Fahrer die Schubertstraße in Richtung Luisenpark. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin fuhr ihrerseits die Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Mannheim-Zentrum. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, so dass Sachschaden von insgesamt ca. 6000 EUR entstand. Da der Unfallhergang noch nicht weiter geklärt ist, sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zum Unfallhergang machen können.

Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr.: 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

