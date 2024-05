POL-OS: Bohmte: Schwerer Verkehrsunfall auf der Haldemer Straße

Osnabrück (ots) - Am Montagmorgen trieben Diebe ihr Unwesen in Bohmte. Die Unbekannten verschafften sich in dem Zeitraum von 03.00 Uhr bis 08.00 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Bremer Straße. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Die Polizei Bramsche bittet nun Zeugen, die Hinweise zu ...

