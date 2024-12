Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Insassin in Linienbus bei Auffahrunfall verletzt (07.12.2024)

Konstanz (ots)

Eine Insassin eines Linienbusses ist bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag an der Einmündung Allmannsdorfer Straße/Mainaustraße verletzt worden. Eine 77-Jährige fuhr mit einem VW Golf auf der Mainaustraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung zur Allmannsdorfer Straße ordnete sie sich zunächst auf der Rechtsabbiegespur ein, zog dann jedoch nach links rüber und bremste ihr Auto trotz grüner Ampel abrupt bis zum Stillstand ab. Ein hinter der Frau fahrender Linienbus konnte aufgrund des plötzlichen Bremsmanövers nicht mehr rechtzeitig halten und prallte schließlich in das Heck des Golfs. Durch den Zusammenstoß kam eine 25-Jährige in dem Bus zu Fall und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Frau vor Ort. An dem Bus entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

