Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Dahl (ots)

Auf der Rummenohler Straße wurde am Sonntag (03.11.) gegen 15:15 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 52-jährige Frankfurterin mit einem Daihatsu auf der Rummenohler Straße stadtauswärts. An einer Ampel wollte die Frau nach links in die Heedfelder Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit einem 37-jährigen Gevelsberger, der mit seinem Motorrad stadteinwärts unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme gab die 52-Jährige an, durch die Sonne geblendet worden zu sein. Sie habe noch versucht, eine Notbremsung durchzuführen, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer versuchte noch vergeblich nach rechts auszuweichen. Er zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei sperrten den gesamten Einmündungsbereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (arn)

